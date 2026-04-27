Babnet   Latest update 16:57 Tunis

الأيام العلمية الثامنة للاطارات شبه الطبية من 4 الى 6 جوان 2026 بمدينة الحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ef4b045549e2.10377200_gqjkoeilhnfpm.jpg>
Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 16:09
      
تنظم جمعية ابن سينا الايام العلمية الثامنة للاطارت شبه الطبية بعنوان "دور الممرض في ادارة أمراض طب الشيخوخة" ، وذلك من 4 الى 6 جوان المقبل بمدينة الحمامات

ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي في اطار دعم التكوين المستمر والرفع من كفاءة الموارد البشرية في القطاع الصحي


ويهدف الملتقى الى تعزيز المعارف العلمية والمهنية والاطلاع على أحدث المستجدات في المجال الصحي وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين


ويتضمن البرنامج محاضرات علمية حول المضاعفات الأيضية لدى كبار السن واضطرابات الجهاز الهضمي والمضاعفات الجراحية العصبية واضطرابات المسالك البولية والاضطرابات النفسية

جمعية ابن سينا هي مؤسسة غير ربحية تهتم بالعمل الاجتماعي والصحي والتربوي وتختص في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية أطفال التوحد وتقديم المساعدة النفسية والطبية

تُنظم الجمعية أياماً طبية توعوية مثل أيام ابن سينا للصحة المدرسية للوقاية من الامراض كالتغذية والسرطان وورشات تنشيطية تهدف الى ادماج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية وتوفير الرعاية النفسية والطبية
لفائدة الاطفال والمراهقين
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328186

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أفريل 2026 | 10 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:06
16:02
12:24
05:30
03:55
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-15
28°-16
30°-17
24°-16
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/04)     2471,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/04)   27961 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>