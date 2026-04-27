الأيام العلمية الثامنة للاطارات شبه الطبية من 4 الى 6 جوان 2026 بمدينة الحمامات

تنظم جمعية ابن سينا الايام العلمية الثامنة للاطارت شبه الطبية بعنوان "دور الممرض في ادارة أمراض طب الشيخوخة" ، وذلك من 4 الى 6 جوان المقبل بمدينة الحماماتويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي في اطار دعم التكوين المستمر والرفع من كفاءة الموارد البشرية في القطاع الصحيويهدف الملتقى الى تعزيز المعارف العلمية والمهنية والاطلاع على أحدث المستجدات في المجال الصحي وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلينويتضمن البرنامج محاضرات علمية حول المضاعفات الأيضية لدى كبار السن واضطرابات الجهاز الهضمي والمضاعفات الجراحية العصبية واضطرابات المسالك البولية والاضطرابات النفسيةجمعية ابن سينا هي مؤسسة غير ربحية تهتم بالعمل الاجتماعي والصحي والتربوي وتختص في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية أطفال التوحد وتقديم المساعدة النفسية والطبيةتُنظم الجمعية أياماً طبية توعوية مثل أيام ابن سينا للصحة المدرسية للوقاية من الامراض كالتغذية والسرطان وورشات تنشيطية تهدف الى ادماج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية وتوفير الرعاية النفسية والطبيةلفائدة الاطفال والمراهقين