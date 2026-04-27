الأيام العلمية الثامنة للاطارات شبه الطبية من 4 الى 6 جوان 2026 بمدينة الحمامات
تنظم جمعية ابن سينا الايام العلمية الثامنة للاطارت شبه الطبية بعنوان "دور الممرض في ادارة أمراض طب الشيخوخة" ، وذلك من 4 الى 6 جوان المقبل بمدينة الحمامات
ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي في اطار دعم التكوين المستمر والرفع من كفاءة الموارد البشرية في القطاع الصحي
ويهدف الملتقى الى تعزيز المعارف العلمية والمهنية والاطلاع على أحدث المستجدات في المجال الصحي وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين
ويتضمن البرنامج محاضرات علمية حول المضاعفات الأيضية لدى كبار السن واضطرابات الجهاز الهضمي والمضاعفات الجراحية العصبية واضطرابات المسالك البولية والاضطرابات النفسية
جمعية ابن سينا هي مؤسسة غير ربحية تهتم بالعمل الاجتماعي والصحي والتربوي وتختص في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية أطفال التوحد وتقديم المساعدة النفسية والطبية
تُنظم الجمعية أياماً طبية توعوية مثل أيام ابن سينا للصحة المدرسية للوقاية من الامراض كالتغذية والسرطان وورشات تنشيطية تهدف الى ادماج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية وتوفير الرعاية النفسية والطبية
لفائدة الاطفال والمراهقين
