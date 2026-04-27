وزارة التربية تفتح باب التسجيل عن بعد للسنة الأولى ابتدائي للسنة الدراسية 2026 -2027

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة بعنوان السنة الدراسية 2026-2027.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عملية التسجيل تهمّ الأطفال المولودين بين غرة جانفي 2020 و31 مارس 2021، إضافة إلى مواليد سنة 2019 الذين تعذر تسجيلهم سابقا لأسباب مختلفة.


وينطلق التسجيل بداية من اليوم الاثنين 27 أفريل 2026 على الساعة الخامسة مساء، ليتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 17 ماي 2026 على الساعة منتصف الليل، وذلك عبر المنصة الإلكترونية: viescolaire.education.tn
