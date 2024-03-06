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هيئة الدفاع عن منذر زنايدي تقاضي رياض جراد

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Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 09:01 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت هيئة الدفاع عن منذر زنايدي مقاضاة رياض جراد في التشويه والثلب على معنى الفصل 54 وكل الصفحات وكل من تعمد نشر الأكاذيب حول قضية فساد مالي أثناء تولي منذر زنايدي وزارة النقل علما أن الأخير تولى وزارة النقل من 01 جوان 1994 إلى 13 جوان 1996 حسب نص البيان وحينها كان الوزير الأول هو المرحوم حامد القروي وليس محمد الغنوشي كما أن صخر الماطري يبلغ حينها من العمر 15 سنة... وفق نفس البلاغ

وكان الكرونيكور بقناة التاسعة رياض جراد اعلن مساء أمس في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك اصدار بطاقات جلب بحق صخر الماطري صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والوزير الأسبق المنذر الزنايدي في ملفات فساد.

...


وكتب جراد في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" عاجل: بطاقة جلب دوليّة في حق كل من صخر الماطري و منذر الزنايدي و إحالتهم بحالة فرار على أنظار دائرة الإتّهام في قضايا فساد مالي و صفقات عموميّة مشبوهة في مجال النقل.
الملف تمّ التعهّد به منذ أكثر من خمس سنوات باذن من النيابة العموميّة."



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