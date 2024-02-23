Babnet

تحجير إبرام عقود المناولة بالقطاع العمومي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d8fa6cda79e1.18886303_qmfhelgikjonp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 23 Février 2024 - 21:03 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من اليوم، وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.

ويأتي هذا القرار تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتطبيقا لأحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور الذي ينصّ صراحة على أن "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف" وعلى أنّ "لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"، وسعيا إلى توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282783


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
All Radio in One    
*.*.*