8 أشهر سجنا لحارس ومديرة مبيت ومدير ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ...

باب نات -

أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا في تصريح لباب نات ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير أصدرت أمس الخميس حكما بالسجن لمدة 8 أشهر في حق حارس ومديرة المبيت ومدير ديوان الخدمات الجامعية بالوسط من اجل تهمة القتل عن غير قصد بسبب التقصير والإهمال وذلك في قضية وفاة الطالبة بالمبيت الجامعي بقصر هلال في سبتمبر الماضي..يذكر ان الضحية تدهورت حالتها الصحية وقد استنجدت زميلاتها بالحماية المدنية الا انه عند وصولهم وجدوا باب المبيت مغلقا بالاقفال وقد تبين ان حارس المبيت غادره وأخذ معه المفاتيح كما تبين عدم وجود المديرة في منزلها الوظيفي أثناء وقوع الحادثة مما استحال اسعاف الطالبة ووفاتها.