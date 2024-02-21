غرفة الدواجن تبشّر التونسيين: باش تشيخوا بالدجاج في شهر رمضان بأسعار معقولة ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d63b14d39c40.59863712_mkeqjngiofhpl.jpg width=100 align=left border=0>

قال الاربعاء 21 فيفري، رئيس الغرفة الجهوية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل ومشتقاتها بصفاقس الهادي شبشوب ان الشعب التونسي باش يشيخ بالدجاج في شهر رمضان بأسعار معقولة.



واوضح في تصريح لاذاعة ديوان أف أم بأن الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن قررت التخفيض في هامش ربح تجار لحوم الدواجن بمناسبة شهر رمضان موضحا ان هذا التخفيض سيدخل حيز التنفيد من اول يوم إلى أخر يوم من الشهر الكريم وستبلغ نسبته 15 بالمائة بالنسبة للحوم الدواجن و 10 بالمائة لشرائح الديك الرومي.