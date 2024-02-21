مفتش عنهم في قضايا اغتصاب : الاطاحة بعدة عناصر اجرامية خطيرة محل أكثر من 100 سنة سجنا ومحل 50 منشور تفتيش

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تمكنت الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس بالرقاب إقليم سيدي بوزيد من القاء القبض على عنصر اجرامي صادر في شأنه 35 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدة 91 سنة.



كما تمكنت دورية تابعة لإحدى مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن إقليم أريانة من إيقاف منحرف خطير صادر في شأنه حكما يقضي بسجنه لمدة 15 سنة من أجل " إغتصاب قاصر ".





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كما ضبطت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بتونس عنصر خطير صادر في شأنه 16 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات و 10 أشهر .



وقد تم الاحتفاظ بهم باذن من النيابة العمومية.

