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بعد جريمة المنيهلة، جريمة قتل فظيعة في سكّرة: الزوج يقتل حماته ذبحا ويحيل زوجته على الانعاش ‎

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Publié le Lundi 19 Février 2024 - 18:41 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قامت الاثنين 19 فيفري، السلطات الأمنية بايقاف زوج بجهة سكرة من ولاية أريانة يشتبه في اقدامه على قتل حماته والاعتداء على زوجته ما استوجب احالتها على الانعاش.

وأفادت اذاعة موزاييك اف ام بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت بالاحتفاظ بالزوج الذي وحسب المعطيات الاولية قام بقتل حماته ذبحا وتوجيه طعنات لزوجته اثر خلاف نشب بينهم.
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يذكر ان هذه الجريمة تتزامن مع جريمة اخرى شهدتها منطقة المنيهلة اول امس السبت تمثلت في قتل ابن في عقده السادس لأمه المسنة وقطع يدها قبل ان يضرم النار في المنزل.


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