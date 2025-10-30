دورة الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الغيني 32-27
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الخميس على نظيره الغيني بنتيجة 32-27، في إطار الجولة الثانية من منافسات دورة الهاشمي رزق الله الدولية المقامة بالقاعة المغطاة بقرمبالية إلى غاية 1 نوفمبر 2025.
وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في هذه الدورة بفوز أول على المنتخب الإيراني بنتيجة 30-26 أمس الأربعاء، ليواصل بذلك عروضه القوية في انتظار المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الكويتي.
نتائج المبارياتالخميس 30 أكتوبر 2025
* الكويت - إيران: 21-20
* تونس - غينيا: 32-27
الأربعاء 29 أكتوبر 2025
* غينيا - الكويت: 28-31
* تونس - إيران: 30-26
الترتيب المؤقت| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------ | ------ | --------- |
| تونس | 4 | 2 |
| الكويت | 4 | 2 |
| إيران | 0 | 2 |
| غينيا | 0 | 2 |
البرنامج القادمالجمعة 31 أكتوبر 2025
الساعة 16:00 — غينيا × إيران
السبت 1 نوفمبر 2025
الساعة 16:00 — تونس × الكويت
