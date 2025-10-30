دورة الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الغيني 32-27

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6903a6b821e782.52060890_kipqmnhejfogl.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الخميس على نظيره الغيني بنتيجة 32-27، في إطار الجولة الثانية من منافسات دورة الهاشمي رزق الله الدولية المقامة بالقاعة المغطاة بقرمبالية إلى غاية 1 نوفمبر 2025.



وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في هذه الدورة بفوز أول على المنتخب الإيراني بنتيجة 30-26 أمس الأربعاء، ليواصل بذلك عروضه القوية في انتظار المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الكويتي.









نتائج المباريات

الخميس 30 أكتوبر 2025



* الكويت - إيران: 21-20

* تونس - غينيا: 32-27



الأربعاء 29 أكتوبر 2025



* غينيا - الكويت: 28-31

* تونس - إيران: 30-26





الترتيب المؤقت

| الفريق | النقاط | المباريات |

| ------ | ------ | --------- |

| تونس | 4 | 2 |

| الكويت | 4 | 2 |

| إيران | 0 | 2 |

| غينيا | 0 | 2 |



البرنامج القادم

الجمعة 31 أكتوبر 2025

الساعة 16:00 — غينيا × إيران



السبت 1 نوفمبر 2025

الساعة 16:00 — تونس × الكويت * الكويت - إيران:* تونس - غينيا:* غينيا - الكويت:* تونس - إيران:| الفريق | النقاط | المباريات || ------ | ------ | --------- || تونس | 4 | 2 || الكويت | 4 | 2 || إيران | 0 | 2 || غينيا | 0 | 2 |الساعة 16:00 —الساعة 16:00 —