Babnet   Latest update 20:12 Tunis

دورة الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الغيني 32-27

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6903a6b821e782.52060890_kipqmnhejfogl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 18:54 قراءة: 0 د, 50 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الخميس على نظيره الغيني بنتيجة 32-27، في إطار الجولة الثانية من منافسات دورة الهاشمي رزق الله الدولية المقامة بالقاعة المغطاة بقرمبالية إلى غاية 1 نوفمبر 2025.

وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في هذه الدورة بفوز أول على المنتخب الإيراني بنتيجة 30-26 أمس الأربعاء، ليواصل بذلك عروضه القوية في انتظار المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الكويتي.



نتائج المباريات

الخميس 30 أكتوبر 2025

* الكويت - إيران: 21-20
* تونس - غينيا: 32-27

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

* غينيا - الكويت: 28-31
* تونس - إيران: 30-26


الترتيب المؤقت

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------ | ------ | --------- |
| تونس | 4 | 2 |
| الكويت | 4 | 2 |
| إيران | 0 | 2 |
| غينيا | 0 | 2 |

البرنامج القادم

الجمعة 31 أكتوبر 2025
الساعة 16:00 — غينيا × إيران

السبت 1 نوفمبر 2025
الساعة 16:00 — تونس × الكويت


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317593


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أوكتوبر 2025 | 8 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet26°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
26°-18
25°-17
26°-18
24°-18
  • Avoirs en devises
    24829,8

  • (30/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/10)   885,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    