صفاقس: مائدة مستديرة حول "دور المجتمع المدني في النهوض بتصدير وترويج المنتوجات الفلاحية"

انتظمت، اليوم الخميس، بمقر جمعية "تونس الزيتونة" وسط المدينة العتيقة بصفاقس، مائدة مستديرة حول "دور المجتمع المدني في دفع آفاق التعاون والنهوض بتصدير وترويج المنتوجات الفلاحية على غرار زيت الزيتون، مع الدول الأجنبية، وبين الجمعيات والمنظمات في تونس وخارجها".

واعتبر رئيس جمعية "تونس الزيتونة"، فوزي الزياني، في تصريح لصحيفة "وات"، على هامش هذه التظاهرة أنّ "المجتمع المدني قادر على الترويج للمنتوجات الفلاحية التونسية، كالتمور، وزيت الزيتون، والتفاح، وذلك عبر تقديم هذه المنتجات في عديد المهرجانات في الدول الأجنبية، أو استدعاء وفود أجنبية ومؤثرين أجانب وتعريفهم بها حتى تجد موضع قدم لها في بلدانهم".

وأكد، في هذا السياق، على "دور هياكل الدولة المحوري، ومجهوداتها في تسهيل عمل المجتمع المدني، فضلا عن دور الفلاحين في تقديم مجهودات إضافية ضمن هذا العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني للترويج لمنتوجاتهم".





ودعا، بالمناسبة، إلى "بعث وكالة وطنية للتصدير تعنى بتصدير وترويج المنتوجات الفلاحية، وتضمّ ممثلين عن جميع الوزارات ذات العلاقة، مثل السياحة، والفلاحة، والصناعة، والتجارة، والبيئة، والخارجية، فضلا عن المجتمع المدني، والبحث العلمي، والإعلام، وذلك من أجل إكتساح الأسواق العالمية بأكثر معرفة وحنكة وحرفية"، وفق تصوّره.



يذكر أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يأتي تزامنا مع افتتاح الموسم الجديد لجني الزيتون، وعقب إمضاء إتفاقية تعاون خلال شهر سبتمبر الماضي بين جمعية تونس الزيتونة وهيئة التوأمة قرونوبل صفاقس.

