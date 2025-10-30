Babnet   Latest update 23:13 Tunis

معهد تونس للفلسفة ينظم ندوة حول تحقيق المخطوطات الفلسفية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f7d2297580c0.28787935_oqnjmegkhifpl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 23:13
      
"تحقيق المخطوطات الفلسفية: مقدمات وممهّدات" هو عنوان ندوة فكرية ينظمها معهد تونس للفلسفة يوم السبت 1 نوفمبر 2025 بقاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
وستشهد هذه الندوة مشاركة أربعة باحثين من تونس والمغرب واليمن للحديث عن موضوع الندوة من خلال بعض النماذج الملموسة، إذ ستؤثث الجلسة الأولى مداخلتان لكل من الباحث المغربي أحمد شوقي بنين حول "الكتاب العربي المخطوط تاريخا وتحقيقا، بعض كتب الكلام والفلسفة أنموذجا"، ومداخلة للباحث التونسي عماد السهيلي وعنوانها "علم الكلام في العهود المُتأخرة، مخطوط تهذيب المنطق والكلام للتفتازاني أنموذجا".
أما الجلسة الثانية من الندوة، فستُستهل بمداخلة الباحثة التونسية رشيدة السمين وعنوانها: "شروح "إيساغوجي التونسية"، مقارنة تحليلية وكوديكولوجية"، تليها مداخلة للباحث اليمني رشدي مسعدي حول "المسائل الكلامية من خلال الشروح المغاربية لمقدمة ابن زيد القيرواني".

هذا النشاط الافتتاحي لأنشطة السنة الثقافية الجديدة لمعهد الفلسفة، يُقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ومركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".



