اديس ابابا : رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري

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استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشاني مساء أمس السبت، على هامش مشاركته في فعاليّات الدورة الرابعة والاربعين للمجلس التنفيذي للاتّحاد الافريقي، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطّاف، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار.

ومثّل اللقاء مناسبة متجدّدة للإشادة بعراقة ومتانة علاقات الأخوة والتعاون المتميّزة بين تونس والجزائر، وتأكيد حرص قيادة البلدين على مزيد الارتقاء بها وتنويعها في شتى المجالات.

وثمّن الطرفان نتائج اجتماعات الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، مجدّدين حرصهما على ضمان المتابعة الحثيثة لمخرجاتها، وعلى مزيد تطوير المبادلات التجاريّة، وعلى تكثيف الجهود الرامية إلى تنمية المناطق الحدوديّة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء الى آخر التطورات الاقليمية والدولية، ولاسيّما مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في قطاعي غزة ورفح.



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واتفق الجانبان على مزيد العمل المشترك من أجل إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية وارجاع الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني الباسل، وأهمها حقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.



رئيس الحكومة يستقبل الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية



كما استقبل رئيس الحكومة أمس السبت، الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، وامكيلي ميني وذلك بمناسبة مشاركته في الدورة العادية السابعة والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.



ومثل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مخرجات منتدى دافوس، بالإضافة إلى تفعيل منطقة التبادل الحر الافريقية القارية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، الاحد.



واكد رئيس الحكومة في هذا الإطار، على الأهمية التي توليها بلادنا لهذه المنطقة في تنمية التجارة البينية بين الدول الافريقية وفي تحقيق تطلعات الشعوب الافريقية في التنمية والنمو الاقتصادي.



من جانبه، ثمن الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية الدور الريادي لتونس داخل هذه المنطقة ودعمها لهذا الاختيار الاستراتيجي للقارة من أجل مزيد من الاندماج والتكامل



كما عبر عن تطلعه للارتقاء بمستوى التعاون مع بلادنا باعتبارها أحد أول البلدان الموقعة على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر ومن بين البلدان الحريصة على تفعيلها، وفق نص البلاغ.



ويشارك رئيس الحكومة أحمد الحشاني، على رأس وفد تونسي، في الدورة 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، الذي ينعقد من 16 الى 18 فيفري الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

واتفق الجانبان على مزيد العمل المشترك من أجل إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية وارجاع الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني الباسل، وأهمها حقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.كما استقبل رئيس الحكومة أمس السبت، الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، وامكيلي ميني وذلك بمناسبة مشاركته في الدورة العادية السابعة والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.ومثل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مخرجات منتدى دافوس، بالإضافة إلى تفعيل منطقة التبادل الحر الافريقية القارية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، الاحد.واكد رئيس الحكومة في هذا الإطار، على الأهمية التي توليها بلادنا لهذه المنطقة في تنمية التجارة البينية بين الدول الافريقية وفي تحقيق تطلعات الشعوب الافريقية في التنمية والنمو الاقتصادي.من جانبه، ثمن الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية الدور الريادي لتونس داخل هذه المنطقة ودعمها لهذا الاختيار الاستراتيجي للقارة من أجل مزيد من الاندماج والتكاملكما عبر عن تطلعه للارتقاء بمستوى التعاون مع بلادنا باعتبارها أحد أول البلدان الموقعة على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر ومن بين البلدان الحريصة على تفعيلها، وفق نص البلاغ.ويشارك رئيس الحكومة أحمد الحشاني، على رأس وفد تونسي، في الدورة 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، الذي ينعقد من 16 الى 18 فيفري الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.