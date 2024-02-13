حاتم القيزاني: مستعد للتضحية والدخول للسجن عوض عبير موسي

قال الشاعر حاتم القيزاني في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أنه مستعد للدخول إلى السجن عوض رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.واضاف وقد دمعت عيناه " عبير موسى أصدق سياسية في تونس متابعا " أحب فكرها واستشرافها للمستقبل السياسي الذي دائما يظهر صحيحا ومستعد لكي أسجن عوضها لأني في النهاية رجل أعزب".وتابع " لا أفهم سبب القرارات القضائية بسجنها وهل أصبحنا نسجن الناس ونبحث عن تهم لهم".