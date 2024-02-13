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حاتم القيزاني: مستعد للتضحية والدخول للسجن عوض عبير موسي

Publié le Mardi 13 Février 2024 - 19:46 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال الشاعر حاتم القيزاني في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أنه مستعد للدخول إلى السجن عوض رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.
واضاف وقد دمعت عيناه " عبير موسى أصدق سياسية في تونس متابعا " أحب فكرها واستشرافها للمستقبل السياسي الذي دائما يظهر صحيحا ومستعد لكي أسجن عوضها لأني في النهاية رجل أعزب".
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وتابع " لا أفهم سبب القرارات القضائية بسجنها وهل أصبحنا نسجن الناس ونبحث عن تهم لهم".
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