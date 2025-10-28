Babnet   Latest update 23:06 Tunis

زغوان: انطلاق أشغال عنصر البنية الأساسية لمشروع تهذيب مدينة صواف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 22:33
      
أعطت مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق أشغال عنصر البنية الأساسية لمشروع تهذيب مدينة صواف بولاية زغوان، وذلك بكلفة إنجاز تناهز 4.8 ملايين دينار، وفق المدير الجهوي للوكالة فيصل بن علي.

وأوضح بن علي، في تصريح لوكالة "وات" أن هذا العنصر يتضمن  تعبيد وترصيف الطرقات بأنهج وشوارع مدينة صواف، وتصريف المياه المستعملة وربطها بشبكة التطهير، وإقامة مسار لتصريف مياه الأمطار لحماية المدينة من مخاطر الفياضانات، وتجديد شبكة مياه الشرب، وتهيئة مساحات خضراء.

وأبرز أن مشروع تهذيب منطقة صواف، الذي يندرج ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، تتجاوز كلفته الجملية 8 ملايين دينار، حيث يضم عنصر التنوير العمومي الذي بلغ تقدم إنجازه نسبة 30 بالمائة بكلفة أشغال تقدر بـ 310 آلاف دينار، وعنصر تحسين السكن الذي أنجز بنسبة 100 بالمائة واستفاد منه 37 مواطنا ممن تتوفر فيهم شروط الانتفاع.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 3.2 ملايين دينار لعنصر التجهيزات الجماعية التي تحتوي على قاعة رياضات فردية، وفضاء صناعي، سيتم إنجازهما حال استكمال الدراسات الفنية 
 
 


الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
