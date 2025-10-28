جمعية احباء البلفدير تنظم لقاءً حول العسل والنحل يوم السبت غرة نوفمبر 2025

تنظم جمعية أحباء البلفدير، يوم السبت 1ة نوفمبر 2025، بمقر الجمعية بحديقة البلفدير، لقاءً حول العسل والنحل.



ويمثل هذا اليوم فرصة لاكتشاف كنوز عسل منتزه البلفدير ومزيد التعريف بتاريخه وفوائده وانتاجاته ومختلف خصائصه.



ويتضمن البرنامج محاضرة حول منتجات خلايا النحل بين العلم والصحة وورشة عمل حول النحل والحياة في الخلية.وسيتم، خلال هذا اليوم برمجة زيارة الى منحلة البلفدير وفتح النقاش مع خبير في تربية النحل وأخصائية في التغذية حول منافع مادة العسلويمكن للمشاركين في هذا اللقاء تذوّق واقتناء عسل القارات الخمس من المنحلة البيداغوجية لمنتزه البلفدير.جدير بالذكر، أن جمعية أحباء البلفدير، هي جمعية تونسية تأسست في 10 مارس 1989، تعنى بالمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي بحديقة البلفدير وحماية التوازن البيئي وتنشيط الحديقة والتشجيع على إنشاء مناطق خضراء وحدائق حضرية أخرى.