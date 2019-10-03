على قناة التاسعة...''لحمت'' بين مقداد السهيلي وحاتم القيزاني

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - دخل نقيب الفنانيين مقداد السهيلي في جدال مع الملحن حاتم القيزاني عبر برنامج " وحش الشاشة" الذي يبث في قناة التاسعة قبل ان يغادر بالبلاتو.
وقال مقداد السهيلي ان حاتم القيزاني دائما في حالة سكر في "بار الصحفي" يعايرني بذلك وهو دائما ما يسكر معي.
وقد رد حاتم القيزاني على مقداد السهيلي بقصيدة ذمه فيها".
وقال مقداد السهيلي ان حاتم القيزاني دائما في حالة سكر في "بار الصحفي" يعايرني بذلك وهو دائما ما يسكر معي.
وقد رد حاتم القيزاني على مقداد السهيلي بقصيدة ذمه فيها".
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