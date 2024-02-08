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هذا ما قررته دائرة الإتهام في ملف قضية التأمر على آمن اولة

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 18:36 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قررت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 8 فيفري 2024 رفض مطالب الإفراج المقدمة "مباشرة" لدى الدائرة في حق عدد من الموقوفين على ذمّة القضية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي ،وهم كل من خيام التركي، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي ورجل أعمال ...


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