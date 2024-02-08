قررت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 8 فيفري 2024 رفض مطالب الإفراج المقدمة "مباشرة" لدى الدائرة في حق عدد من الموقوفين على ذمّة القضية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي ،وهم كل من خيام التركي، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي ورجل أعمال ...
هذا ما قررته دائرة الإتهام في ملف قضية التأمر على آمن اولة
الخميس 08 فيفري 2024 | 27 رجب 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:54
15:28
12:40
07:16
05:48
الرطــوبة:
% 62
21°
14°
الــرياح:
1.54 كم/س
11°
تونس
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
21°-10
24°-12
20°-12
14°-10
17°-9
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 48 499) وزارة التربية تضع على ذمة الأوليا
( 31 201) فظيع... مطاردة بالدراجات النارية
( 29 486) كأس افريقيا للأمم لكرة اليد: نتائج
( 28 662) رجل الأعمال الليبي إسماعيل الشتيوي
( 26 713) ديلو: "قضية التآمر الجديدة اتهم ف
( 25 557) سمير ديلو: نتنياهو دخل تونس على مت
( 23 434) انقطاع مياه الشرب في عدد من مناطق
( 22 603) أمير العكروت: كنت أظن أن تهمتي زطل
( 22 421) كأس افريقيا للأمم لكرة اليد مصر 20
( 21 702) السفارة الأميركية تقدم هدية لنجيب
( 21 080) في قضية الفساد المالي بشركة اتصا
( 20 205) ريهام سعيد تكشف كيف تشوهت على يد ط
( 19 886) جريمة وادي غنيم: اعترافات فظيعة لل
( 19 723) إحالة الوزير الأسبق حاتم العشي على
( 19 456) صادم جدا... الكشف عن ملابسات جريم
( 19 018) من أصول يهودية تونسية.. ماكرون يوج
( 16 788) وزارة التربية تُعلم كاتب عام جامعة
( 16 610) بداية من اليوم... الترفيع في السقف
( 15 764) هذا ما قررته الدائرة الجنائية في ح
( 15 709) مريم الدباغ : كيف دخلت لسجن منوبة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 281822