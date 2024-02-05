حاتم الطرابلسي: "ترشح حسين جنيح وواصف جليل لا يعتبر قطعا مع منظومة الجريئ"

انتقد اللاعب السابق والمحلل في قناة بيين سبورت حاتم الطرابلسي ترشح كل من حسين جنيح وواصف جليل لقيادة جامعة كرة القدم رغم انهما من منظومة وديع الجريئ.

وشدد على أن تواجدهما على رأس الجامعة لا يعتبر من ضمن جهود القطع مع الماضي.



وكتب في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " أليس واصف جليل وحسين جنيح كانا في منظومة وديع الجريء المتهم بالفساد كيف يسمح لهما بالترشح لقيادة جامعة كرة القدم مرة ثانية والمصيبة ثم شكون يدافع عليهم ويدعم فيهم لازم القطع مع الماضي".



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وكان المكتب الجامعي لكرة القدم، قرر الدعوة الى انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2024-2028 يوم 9 مارس القادم.

وكان المكتب الجامعي لكرة القدم، قرر الدعوة الى انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2024-2028 يوم 9 مارس القادم.