رضا الشكندالي: 'السياسة النقدية المُنفردة للبنك المركزي يجب أن تتغيّر'

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الأربعاء، إنّ "السياسة النقدية المنفردة للبنك المركزي التونسي لا يجب أن تتواصل"، مؤكّدًا على أنّه " يجب على البنك والحكومة أن يخلقا سياسة مزدوجة للمشاركة في دفع النمو الإقتصادي للبلاد".



وأضاف الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّ "الحكومة يجب أن تتدخّل في الملامح الكبرى للسياسة النقدية، مشدّدًا على أنّه يجب إحداث تغييريْن إثنيْن هما: تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي وتغيير قانون الميزانية". وأشار الشكندالي إلى أنّه قدّم مقترحًا لمجلس نواب الشعب في هذا الصدد، لشرح أسباب وجوب إحداث هذه التغييرات.





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وحذّر الخبير المالي والإقتصادي من "حدوث السيناريو اللبناني بتونس في حال عدم قدرة الحكومة على سدّ الثغرات عن طريق مقاربة محاسبتية"، مشدّدًا على أن "المقاربة الإقتصادية هي الحل الأمثل لدفع النمو الإقتصادي".

وحذّر الخبير المالي والإقتصادي من "حدوث السيناريو اللبناني بتونس في حال عدم قدرة الحكومة على سدّ الثغرات عن طريق مقاربة محاسبتية"، مشدّدًا على أن "المقاربة الإقتصادية هي الحل الأمثل لدفع النمو الإقتصادي".