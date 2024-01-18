إحالة إعلامية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي

احالت دائرة الإتهام بمحكمة الاستىناف بتونس ،اعلامية على انظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة وذلك لمحاكمتهما من اجل شبهات فساد مالي واداري.



وللاشارة فأن الاعلامية المذكورة تمت احالتها على انظار المجلس الجناحي الا ان المكلف العام بنزاعات الدولة والنيابة استئنفا القرار ليتم احالتها على الدائرة الجنائية.





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وبخصوص القضية فقد تم رفعها خلال سنة 2017 على الاعلامية المذكورة من اجل شبهة فساد مالي تمثل في استغلالها موقعها الوظيفي بالاذاعة لتحقيق مكاسب مالية دون وجه قانوني وذلك باستعمال شركة خاصة تتولى إدارتها بالتوازي مع مسؤوليتها داخل القناة الإذاعية.

فتولت الاذاعة تقديم شكاية ضد المعنية بالأمر واتخذت إجراء احترازي بإيقافها مؤقتا عن العمل لوضع حد للعمليات المشبوهة موضوع الشبهة وذلك إلى حين البت في القضية بصفة نهائية.