كاس امم افريقيا 2024 - المجموعة الخامسة - فوز مالي على جنوب افريقيا 2-صفر

فاز المنتخب المالي لكرة القدم اليوم بملعب امادو غون كوليبالي بكوروغو (كوتديفوار) على منتخب جنوب افريقيا بنتيجة 2 - صفر وذلك في الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الخامسة ضمن كاس امم افريقيا 2024 التي افتتحت يوم السبت الماضي في ابيدجان.

وسجل كل من هاماري تراوري د60 ولحسين سينايوكو د66 هدفي منتخب مالي.



وكان منتخب ناميبيا حقق اول فوز له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كاس الامم الافريقية 2024 اليوم على حساب المنتخب التونسي في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بنتيجة 1- صفر .



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وسجل هوتو الهدف الوحيد لمنتخب ناميبيا د89د.



الترتيب



نقاط لعب له عليه

1-مالي 3 1 2 0

2-ناميبيا 3 1 1 0

3-تونس 0 1 0 1

4-جنوب افريقيا 0 1 0 2



يوم السبت

الجولة الثانية

تونس - مالي

جنوب افريقيا - ناميبيا



