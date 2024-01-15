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كاس إفريقيا للأمم 2024: المجموعة الرابعة - الجزائر - انغولا 1- 1

Publié le Lundi 15 Janvier 2024 - 23:06 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تعادل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم مع نظيره الانغولي 1- 1 مساء اليوم بملعب بواكيه (كوتديفوار) في الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة لكاس إفريقيا للأمم 2024 .

وسجل المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة 19 هدف منتخب الجزائر قبل ان يتمكن منتخب انغولا من التعديل عن طريق مابوبولو د68 من ضربة جزاء.
وكسب كل من منتخبي الجزائر وانغولا نقطة واحدة من تعادلهما في مباراة اليوم 1-1 .
...

ويتبارى غدا منتخبا بوركينا فاسو وموريتانيا في المباراة الثانية ضمن الجولة الاولى لنفس المجموعة.


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