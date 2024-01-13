نسبة امتلاء السدود تقدر بـ31.2 بالمائة

تحسن مخزون السدود في الأسابيع الأخيرة حيث قدر بـ 721 مليون متر مكعب من المياه، بنسبة امتلاء بلغت 31.2 بالمائة.

ويفوق مخزون السدود ما تم تسجيله خلال نفس التاريخ من السنة الماضية حيث بلغ 639 مليون، ولكن مقارنة بنفس اليوم بالسنوات الثلاثة الماضية هناك نقص ب 202 مليون متر مكعب وفق تأكيد المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 13 جانفي 2024.



وبلغت نسبة امتلاء سدود الشمال 36.6 بالمائة، حيث قدر مخزون سد سيدي سالم ب186 مليون متر مكعب أي بنسبة امتلاء بـ 32.1 بالمائة، وتبقى الايرادات ضعيفة منذ سبتمتبر 2023، حيث بلغت 42 مليون متر مكعب حيث أن المعدل هو 98 مليون متر مكعب.



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ويقدر مخزون سد سيدي البراق بـ111 مليون متر مكعب أي بنسبة امتلاء بلغت 38.8 بالمائة، و58 مليون متر مكعب بسد بربرة بنسبة 97.2 بالمائة، وحوالي 55 مليون متر مكعب بكل من سد بوهرتمة وسجنان بنسبة 40.4 بالمائة و34.4 بالمائة تواليا.



وأكد بن ريانة أنه رغم تحسن إيرادات الموسم إلا أنها تبقى ضعيفة، حيث بلغت منذ بداية شهر سبتمبر الماضي 315 مليون متر مكعب بنسبة 48.8 بالمائة من المعدل المقدر ب646 مليون متر مكعب.



وقدرت الإيرادات في شهر جانفي ب115 مليون متر مكعب أي بحوالي 36.6 بالمائة.



هذا وتم تسجيل تحسن في معدل التساقطات حيث بلغ المعدل العام 77.4 مم، بنسبة 69 من المعدلات خلال هذه الفترة المقدرة بـ111.9 مم.



وسجلت أفضل نسبة في الشمال الغربي بـ 196.2 مم، أي بـ 82 بالمائة من المعدلات، وأصل نسبة في الجنوب الغربي بـ21 مم أي بنسبة 43 بالمائة.



وأكد بن ريانة خلال مداخلته ببرنامج اكسبراسو ويكاند أهمية الأمطار على الزراعات الكبرى، وأيضا أهمية برودة الطقس لبعض الأصناف من الغلال...

ويقدر مخزون سد سيدي البراق بـ111 مليون متر مكعب أي بنسبة امتلاء بلغت 38.8 بالمائة، و58 مليون متر مكعب بسد بربرة بنسبة 97.2 بالمائة، وحوالي 55 مليون متر مكعب بكل من سد بوهرتمة وسجنان بنسبة 40.4 بالمائة و34.4 بالمائة تواليا.وأكد بن ريانة أنه رغم تحسن إيرادات الموسم إلا أنها تبقى ضعيفة، حيث بلغت منذ بداية شهر سبتمبر الماضي 315 مليون متر مكعب بنسبة 48.8 بالمائة من المعدل المقدر ب646 مليون متر مكعب.وقدرت الإيرادات في شهر جانفي ب115 مليون متر مكعب أي بحوالي 36.6 بالمائة.هذا وتم تسجيل تحسن في معدل التساقطات حيث بلغ المعدل العام 77.4 مم، بنسبة 69 من المعدلات خلال هذه الفترة المقدرة بـ111.9 مم.وسجلت أفضل نسبة في الشمال الغربي بـ 196.2 مم، أي بـ 82 بالمائة من المعدلات، وأصل نسبة في الجنوب الغربي بـ21 مم أي بنسبة 43 بالمائة.وأكد بن ريانة خلال مداخلته ببرنامج اكسبراسو ويكاند أهمية الأمطار على الزراعات الكبرى، وأيضا أهمية برودة الطقس لبعض الأصناف من الغلال...