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رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين بتونس

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 18:39 قراءة: 0 د, 18 ث
      
التأم اليوم الاربعاء بقصر قرطاج، موكب تسلّم خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أوراق اعتماد السفراء الجدد المعتمدين بتونس، وهم على التوالي :

- Cecilia WARAMSTEN USHER، سفيرة مملكة السويد
- محمد نصر محمد، سفير الجمهورية العربية السورية
...

- Olga ANAGNOSTOPOULOU، سفيرة جمهورية اليونان
- Dijana IVANCIC، سفيرة جمهورية صربيا
ودار هذا الموكب بحضور نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.


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