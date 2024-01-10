رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين بتونس

التأم اليوم الاربعاء بقصر قرطاج، موكب تسلّم خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أوراق اعتماد السفراء الجدد المعتمدين بتونس، وهم على التوالي :
- Cecilia WARAMSTEN USHER، سفيرة مملكة السويد
- محمد نصر محمد، سفير الجمهورية العربية السورية
- Cecilia WARAMSTEN USHER، سفيرة مملكة السويد
- محمد نصر محمد، سفير الجمهورية العربية السورية
- Olga ANAGNOSTOPOULOU، سفيرة جمهورية اليونان
- Dijana IVANCIC، سفيرة جمهورية صربيا
ودار هذا الموكب بحضور نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
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