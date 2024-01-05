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العاصمة: الإطاحة بمروّج أقراص مخدرة وحجز مبلغ مالي

Publié le Vendredi 05 Janvier 2024 - 07:49 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه توفرت معلومات مؤكدة على أعوان دورية مترجلة تابعة لـمصلحة مكافحة النشل بـالإدارة الفرعية لتأمين وسائل النقل العمومي ومكافحة النشل بإدارة شرطة النجدة عن تواجد شخص معروف في مجال ترويج المخدرات ومحل متابعة من قبل الوحدات الأمنية على مستوى شارع باريس بتونس العاصمة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالتحول على عين المكان ونصب كمين له أمكن القبض عليه وبحوزته عدد 300 قرص مخدر نوع "اريكا" ومبلغ مالي.

وعليه تم تقديمه رفقة المحجوز إلى مقر مركز الأمن الوطني بفندق الغلة للتعهد بمواصلة البحث.
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