محسن حسن: 'الدينار التونسي في إستقرار.. وهذا سبب تراجع الدولار الأمريكي'

أفاد الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، اليوم الأربعاء، بأن "الدينار التونسي يشهد إستقرارًا ولم يعرف هزّات مثلما حدث مع الجنيه المصري والليرة التركية".



وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّ الدينار التونسي خلال 2023 تراجع قليلا أمام اليورو بنسبة 3%، وسجّل إرتفاعًا أمام اليوان الصيني بـ4%، في حين حقّق تراجعًا بـ5% أمام الدينار الجزائري"، مشيرًا إلى أنّ إستقرار الدينار التونسي سيتواصل خلال سنة 2024.





وشدّد حسن على أنّ هناك عدّة عوامل وراء هذا الإستقرار من بينها "عوامل خارجية تتعلّق بأداء الدولار الأمريكي في سوق الصرف العالمي، حيث تكبّد الدولار بعض الخسائر السنوية أمام أهم العملات خاصة اليورو، جرّاء السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي".وكان معدل تبادل الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي سجّل تحسّنا إذ يتم تبادل دولار واحد ب 3،059 دينار، إلى تاريخ 28 ديسمبر 2023 مقابل 3،111 دينار خلال التاريخ ذاته من سنة 2022، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، التّي نشرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.وشهد معدل صرف الدينار في مواجهة اليان الياباني، أيضا، تحسّنا. ويقع، حاليا، تبادل 1000 يان ياباني ب 21،730 دينار مقابل 23،012 دينار نهاية سنة 2022.في المقابل تراجع معدل صرف الدينار أمام العملة الأوروبية الموحّدة، الأورو. ويتمّ تبادل 1 أورو ب3،401 دينار، منذ موفى ديسمبر 2023 مقابل 3،309 دينار في موفى 2022.