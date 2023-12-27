Babnet

عودة النسق العادي لإنتاج الحليب نهاية شهر جانفي القادم

Publié le Mercredi 27 Decembre 2023 - 12:46 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكدّ عضو المجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بيرم حمادة، أنّ الفلاّح يعاني منذ سنتيْن من نقص فادح في الزراعات الكبرى على مستوى الأعلاف الخَشنة للأبقار والعجول، وهو ما ينعكس على مدى توفر الحليب واللحوم البيضاء والحمراء، مشددا على ضرورة توفير الحبوب بالكميات اللازمة، معتبرا أنّ الكميات الموجودة حاليا غير كافية، حسب تقديره .

وقال ضيف اذاعة الجوهرة اليوم الأربعاء، إنّ اختلال التوازن بين العرض والطلب، بخصوص الحليب، مردّه اللهفة على هذه المادة الحيوية، مرجحا عودة النسق العادي لإنتاج الحليب نهاية شهر جانفي القادم.

...

من جهة أخرى تحدّث حمادة، على أسعار الدجاج والبيض، مؤكدا ارتباطها بأسعار العلف، مضيفا في هذا الصدد، "أتمنى بعث ديوان وطني للأعلاف".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279420


babnet

All news...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 13:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 13:16 Tunis
All Radio in One    
*.*.*