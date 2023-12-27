أكدّ عضو المجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بيرم حمادة، أنّ الفلاّح يعاني منذ سنتيْن من نقص فادح في الزراعات الكبرى على مستوى الأعلاف الخَشنة للأبقار والعجول، وهو ما ينعكس على مدى توفر الحليب واللحوم البيضاء والحمراء، مشددا على ضرورة توفير الحبوب بالكميات اللازمة، معتبرا أنّ الكميات الموجودة حاليا غير كافية، حسب تقديره .



وقال ضيف اذاعة الجوهرة اليوم الأربعاء، إنّ اختلال التوازن بين العرض والطلب، بخصوص الحليب، مردّه اللهفة على هذه المادة الحيوية، مرجحا عودة النسق العادي لإنتاج الحليب نهاية شهر جانفي القادم.





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من جهة أخرى تحدّث حمادة، على أسعار الدجاج والبيض، مؤكدا ارتباطها بأسعار العلف، مضيفا في هذا الصدد، "أتمنى بعث ديوان وطني للأعلاف".

من جهة أخرى تحدّث حمادة، على أسعار الدجاج والبيض، مؤكدا ارتباطها بأسعار العلف، مضيفا في هذا الصدد، "أتمنى بعث ديوان وطني للأعلاف".