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القضاء يصدر حكمه على رجل الأعمال رضا شرف الدين

Publié le Vendredi 22 Decembre 2023 - 08:56 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،بالحكم بانقضاء الدعوى بموجب الصلح في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين وذلك في القضية المتهم فيها بارتكاب جرائم ديوانية ومصرفية .
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وورد الحكم المذكور اثر تقديم محامي شرف الدين للمحكمة ما يفيد اتمام الصلح مع الديوانة التونسية ،وذلك بعد أن قدم اعضاء هيئة الدفاع عن شرف الدين ما يفيد اتمام الصلح مع مصالح الديوانة .
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