صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس احمد زيتونة في تصريح لباب نات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم التخلي عن ملف النائب السابق رضا شرف الدين لفائدة القطب القضائي المالي مع مواصلة الاحتفاظ به وفق آجال قرار الاحتفاظ الصادر في حقه نهاية الأسبوع الفارط ... مبينا ان قرار الاحتفاظ به استند الى شبهة استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها سواءا لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة طبق مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية، وشبهة تبييض الأموال وفق القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال.





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