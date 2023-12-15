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حي هلال: الاطاحة بأخطر منحرف روع سواق التاكسي والمواطنين بالبراكاجات الدموية

Publié le Vendredi 15 Decembre 2023 - 10:21 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اطاح أول أمس اعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال بمنحرف مصنف خطير محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية من اجل السلب تحت التهديد بسلاح أبيض والإعتداء بالعنف الشديد روع سواق التاكسي الفردي والمواطنين بالبراكاجات الدموية وافتكاك اموالهم وهواتفهم الجوالة.
واعترف المتهم بما نسب إليه بعد عرضه على عشرات المتضررين .

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالإحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.


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