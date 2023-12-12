حجز كمية من الأقراص المخدرة والاحتفاظ بمروجها

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بقفصة من الإطاحة بمروج أقراص مخدرة يتزود بها من جهة تونس العاصمة ثم يتولى تؤويجها بالجهة بين الأوساط الشبابية، بتفتيشه تم العثور بحوزته على عدد 55 قرص مخدر نوع "سوبيتاكس" تولى اقتنائها بمبلغ 1200 دينار.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة" والأبحاث متواصلة.

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