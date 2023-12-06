بنزرت: حجز محركات و6 كلم من القنوات البلاستيكية يتم استخدامها للري الفلاحي بمياه الصرف الصحي المعالجة ‎

تمكنت الاربعاء 6 ديسمبر، المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت ، من حجز حوالي 6 كلم من القنوات البلاستيكية و 3 محركات و مجموعة من التجهيزات المتنوعة بمنطقة الزقب من معتمدية اوتيك يتم استعمالها للري الفلاحي بمياه الصرف الصحي المعالجة.



وقد تم حسب بيان لولاية بنزرت تحرير عدد من المحاضر للمخالفين ، متعلقة بالاعتداء على شبكة الديوان الوطني للتطهير واستعمال المياه المعالجة لري الفلاحي دون ترخيص، علاوة على بقية الاجراءات الردعية الواجبة .





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واكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت ان هذه الحملات ستتواصل في الزمان والمكان للقطع مع تلك الممارسات غير القانونية والخطرة على صحة المواطنين والمضرة بالبيئة والمحيط وايضا بالمهنة الفلاحية الشريفة وفق نص البيان.