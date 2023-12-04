سفارة إيطاليا ترفض منح طلبة تونسيين التأشيرة!

نفذ عشرات الطلبة من مختلف المستويات والاختصاصات التعليمية صباح الاثنين 4 ديسمبر 2023 وقفة إحتجاجية أمام سفارة إيطاليا بتونس بعد رفض منحهم التأشيرة للالتحاق بكليات إيطالية .



وأكد المحتجون لموزاييك أن عددا كبيرا من مطالب الحصول على التأشيرة تم رفضها رغم استكمال ملفاتهم واحتوائها على كافة الوثائق المطلوبة وحصولهم على الموافقة من كليات إيطالية، لافتين إلى أن من بينهم من سيواصل مرحلة الدكتوراه في إيطاليا .





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وأضاف المحتجون أن الكليات التي قبلت مطالب التحاقهم بها اتصلت بهم لمعرفة سبب تأخرهم في إستئناف الدروس موضحين أن أسباب رفض منحهم التأشيرة واهية وغير مبررة .



واعتبر الطلبة المحتجين أنه من غير المقبول التعامل معهم بطريقة غير جيدة والتدخل في اختصاصات دراستهم مع تهديد مستقبلهم الدراسي والمهني .



موزاييك