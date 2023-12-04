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وزير التربية: تونس تدفع في فاتورة موقفها تجاه القضية الفلسطينية

Publié le Lundi 04 Decembre 2023 - 10:08 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال وزير التربية محمد علي البوغديري خلال كلمته في الجلسة العامة بالبرلمان أن تونس" تدفع في فاتورة موقفها تجاه القضية الفلسطينية".
وأضاف البوغديري :"يريدون ان يركعون ..صندوق النقد الدولي يقطع عنّا القرض ويضع أمامنا شروطا منها رفع الدعم التقليص من عدد الموظفين ..هذه شروط الواجهة ولكن ما وراؤها أكبر بكثير وهي التطبيع مع الكيان الصهيوني ..ونحن لن نطبّع لا صلح ولا تفاوض في هذه النقطة.."


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