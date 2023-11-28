محطة القطار حمام الانف : شرطة النجدة تحاصر عدة عناصر اجرامية من بينهم مجرم خطير محل 20 منشور تفتيش

تمكن أمس اعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة و إثر حملة أمنية على مستوى محطة الأرتال مقرين الرياض من إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من بينهم عنصر خطير من مواليد 1980 أصيل العلا القيروان من أصحاب السوابق العدلية محل 20 منشور تفتيش من أجل السرقة، التحيل،التهديد، العنف الشديد الناجم عنه تشويه.



كما تم إيقاف أنفار من أجل الفرار من الجندية، العنف الشديد، خيانة مؤتمن.





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وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.



هذا وتمكن اعوان الفرقة المذكورة أول أمس و في إطار تأمين الجماهير الرياضية بمحطة الأرتال رادس مليان، حمام الأنف، جبل الجلود من إيقاف 5 عناصر اجرامية محل تفتيش من أجل السرقة، العنف الشديد، إصدار صك بدون رصيد، إهمال عيال، إستهلاك المخدرات.



وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على القضاء.