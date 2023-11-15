دائرة الاتهام تتخذ قرارا بخصوص نور الدين البحيري

أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023 الوزير الاسبق نور الدين البحيري على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وذلك على خلفية تدوينة نسبت له قيل أنها تكتسي طابع ديني تحريضي.



وتتعلق القضية بتصريح كان أدلى به البحيري في تحرك لجبهة الخلاص الوطني في المنيهلة يوم 08 جانفي 2023.

يذكر ان تم إيقاف البحري خلال شهر فيفري الماضي على ذمة الملف المذكور وتم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.

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