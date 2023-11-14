رضا شرف الدين يمثل اليوم قاضي التحقيق

سيمثل اليوم رجل الأعمال والرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين، امام انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة وذلك اثر انتهاء اجال الاحتفاظ القانونية به .



ومن المنتظر ان يصدر قاضي التحقيق بعد استنطاقه قراره بخصوصه أما اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه أو ابقائه بحالة سراح .





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وكان تمّ الإحتفاظ برضا شرف الدين في الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت الفارطين، بناء على إنابة قضائيّة صادرة عن قاضي التحقيق عدد 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.