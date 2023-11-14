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رضا شرف الدين يمثل اليوم قاضي التحقيق

Publié le Mardi 14 Novembre 2023 - 09:37 قراءة: 0 د, 24 ث
      
سيمثل اليوم رجل الأعمال والرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين، امام انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة وذلك اثر انتهاء اجال الاحتفاظ القانونية به .

ومن المنتظر ان يصدر قاضي التحقيق بعد استنطاقه قراره بخصوصه أما اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه أو ابقائه بحالة سراح .

...

وكان تمّ الإحتفاظ برضا شرف الدين في الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت الفارطين، بناء على إنابة قضائيّة صادرة عن قاضي التحقيق عدد 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.


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