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هيئة الدفاع عن عبير موسي: 'إدارة سجن النساء منعت الزيارة عن منوبتنا في مناسبتين'

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 22:47 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة رفضت تمكين منوبتتهم من من الزيارة المباشرة لعائلتها المتكونة من زوجها وابنتيها، رغم إذن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بتمكينها من ذلك بتاريخ 31 أكتوبر 2023.

وأفادت هيئة الدفاع في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023، أن إدارة السجن تعللت بعدم ورود التعليمات في الغرض من هيئة السجون والإصلاح بسبب أحداث سجن المرناقية.

...

وتابعت أن قاضي التحقيق وفي مناسبة ثانية بتاريخ اليوم 7 نوفمبر 2023، أذن بتمكين عائلتها مرّة أخرى من الزيارة المباشرة إلاّ أن الإدارة رأت خلاف ذلك.

واعتبرت الهيئة أن إدارة السجن تواصل المنع تنكيلا بعبير موسي وتسليطا لمزيد الضغط النفسي والعنف المعنوي عليها وذلك بحرمانها من احتضان ابنتيها في إجراء غير مبرر، وفق نص البيان.


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