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20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل لكاتب باحدى المحاكم بالعاصمة ...

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 09:58 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ب20 سنة سجنا في حق كاتب باحدى المحاكم بالعاصمة وذلك في قضية تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء ،كما قضت المحكمة ب5 سنوات سجنا في حق مواطن من اجل تهمة ارشاء موظف عمومي .

وتتعلق القضية بقيام الكاتب بالمحكمة المذكورة بتدليس وثائق حكم صادر في حق المواطن مقابل تمكينه من مبلغ مالي هام .

...

واعترف المواطن المتهم بما نسب إليه في حين لا تزال الابحاث جارية للقبض على الكاتب المتهم.


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