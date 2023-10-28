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حمة الهمامي: أدعو قيس سعيد لطرد السفراء الغربيين وعلى رأسهم سفير ألمانيا

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 11:27 قراءة: 1 د, 21 ث
      
طالب الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام رئيس الجمهورية قيس سعيد بطرد سفراء الدول الغربية المشاركة في العدوان على غزة.
وأضاف " سفير ألمانيا يجب أن يغادر البلاد فورا متابعا " على الرئيس تفعيل الحرب الدبلوماسية ضد من يدعم قتل الفلسطينيين.
وتابع حمة الهمامي " بهذه الإجراءات يمكن مساندة الفلسطينيين".
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وزير التربية يرفض توصيف سفير المانيا بتونس بأن الإسرائيلين ضحايا للإرهاب الفلسطيني...

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وكان وزير التربية محمد علي البوغديري رفض توصيف سفير المانيا بتونس " بيتر بروغل " حينما اعتبر في كلمة ألقاها خلال تدشين المدرسة الإعدادية بالمحمدية " أن الإسرائيلين ضحايا للإرهاب الفلسطيني "
وقال وزير التربية إن هذا الموقف مردود على صاحبه، مضيفا ""لم نمس من اليهود ولم نشارك في محارق الهولوكوست بل نعيش مع بعضنا منذ آلاف السنين وفي فلسطين كان المسلمون يصلّون يوم الجمعة واليهود يوم السبت والمسيحيون يوم الأحد ولم يكن هناك مشكل".
وأكد البوغديري في تصريح صحفي أن هذا الموقف الصادر عن السفير الألماني مرفوض، ومردود عليه ، مبينا بأن موقف تونس واضح وعبر عنه رئيس الجمهورية وكل الشعب التونسي وهو الوقوف إلى جانب فلسطين ولا مناص إلا بالعمل على تحريرها وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق تقديره

وأثار تصريح سفير ألمانيا بتونس "بيتر بروغل" حفيظة الحضور مما دفع وزير التربية محمد علي البوغديري ووالي بن عروس عز الدين شلبي إلى التأكيد على دعم تونس للشعب الفلسطيني في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب وإبادة في حق المدنيين ، الأمر الذي دفع بالسفير الى مغادرة القاعة .


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