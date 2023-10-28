حمة الهمامي: أدعو قيس سعيد لطرد السفراء الغربيين وعلى رأسهم سفير ألمانيا

وكان وزير التربية محمد علي البوغديري رفض توصيف سفير المانيا بتونس " بيتر بروغل " حينما اعتبر في كلمة ألقاها خلال تدشين المدرسة الإعدادية بالمحمدية " أن الإسرائيلين ضحايا للإرهاب الفلسطيني "وقال وزير التربية إن هذا الموقف مردود على صاحبه، مضيفا ""لم نمس من اليهود ولم نشارك في محارق الهولوكوست بل نعيش مع بعضنا منذ آلاف السنين وفي فلسطين كان المسلمون يصلّون يوم الجمعة واليهود يوم السبت والمسيحيون يوم الأحد ولم يكن هناك مشكل".وأكد البوغديري في تصريح صحفي أن هذا الموقف الصادر عن السفير الألماني مرفوض، ومردود عليه ، مبينا بأن موقف تونس واضح وعبر عنه رئيس الجمهورية وكل الشعب التونسي وهو الوقوف إلى جانب فلسطين ولا مناص إلا بالعمل على تحريرها وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق تقديرهوأثار تصريح سفير ألمانيا بتونس "بيتر بروغل" حفيظة الحضور مما دفع وزير التربية محمد علي البوغديري ووالي بن عروس عز الدين شلبي إلى التأكيد على دعم تونس للشعب الفلسطيني في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب وإبادة في حق المدنيين ، الأمر الذي دفع بالسفير الى مغادرة القاعة .