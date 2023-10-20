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الدندان :الكشف عن شركة لاشهار وبيع منتجات وادوية مقلدة و إيقافات بالجملة

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 13:56 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أفادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح لباب نات اليوم الجمعة 20 اكتوبر 2023 ،ان النيابة العمومية بذات المحكمة أذنت للفرقة المركزية الثالثة بالعوينة مباشرة ابحاث على أثر توفر معلومات للفرقة المذكورة مفادها تولى شركة بالدندان اشهار وبيع منتجات وادوية ( محفزات جنسية ومكملات غذائية) غير مطابقة للمواصفات ودون تراخيص قانونية في الغرض .

واكدت الناطقة الرسمية انه وللغرض وبعد اعطاء الأذون القانونية الازمة تم التنقل لمقر الشركة وحجز حوالي 7000 عربة من تلك المنتجات بها شبهة تقليد لعلامات تجارية عالمية ولها تأثير على صحة المواطنين مؤكدة ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بالاحتفاظ بصاحب الشركة وزوجاه وبمزود الشركة بتلك المنتجات والذي تبين انه يستغل بدوره مخزن عشوائي بجهة سكرة لتصنيعها دون مراعات ادنى شروط السلامة الصحية .

...

واكدت محدثتنا ان المتهمين وجهت لهم تعلقت بجرائم تكوين وفاق اجرامي بقصد الاعتداء على الاشخاص والانخراط في وفاق اجرامي والتحيل التطبيب،وغسل الاموال من قبل وفاق ومعالجة معطيات شخصية دون رخصة ،واحالة معطيات شخصية للغير ونسخ واستعمال ووضع علامة مقلدة مماثلة أو مشابهة لها تدعو لحصول خلطف ي اذهان العموم واخفاء ما ثبتت به الجريمة والمشاركة في ذلك


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