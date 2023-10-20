سكرة: يخرب له جسده بالطعنات بسكين في الطريق العام حتى الموت

تمكن أمس اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية من القبض على قاتل شاب بطريقة بشعة بجهة سكرة من ولاية اريانة.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر ورود مكالمة هاتفية على قاعة العمليات بالمنطقة مفادها تعرض شاب للطعن في أماكن مختلفة من جسده ومُلقى على الأرض بجهة عين الصبح سكرة وقد فارق الحياة.



وعلى الفور تنقل أعوان مركز الاستمرار ودورية فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية إلى مسرح الجريمة حيث تمت معاينة وجود جثة الهالك وقد تم التعرف على هويته من قبل بعض الأشخاص وهو من أبناء حييهم كما عثُر على عدد من علب الجعة بالقرب منه، وعليه تم إعلام ممثل النيابة العمومية الذي حضر على عين المكان مرفقا بقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة.



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بتعميق التحريات الميدانية أمكن التعريف بمقترف عملية الحال اللذي تبين أنه صديقه المُقرب الذي يُجالسه في أكثر المناسبات لإحتساء المشروبات الخمرية، وبانطلاق الابحاث وبعد تحديد مكان تواجده في ظرف وجيز أمكن القبض عليه رغم محاولته الفرار إلى مسقط رأسه للإبحار خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.



باقتياده إلى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه اعترف باقترافه لجريمة القتل مفيدا أنه على إثر نشوب خلاف بينهما سببها احتسائه لعلبة جعة تابعة للهالك سرعان ما تطور الشجار الى تبادل الاعتداء بالعنف تولى على إثرها المظنون فيه التسلح بسكين من منزله القريب من مكان الجريمة وتسديد عدة طعنات له على مستوى بطنه أردته قتيلا على عين المكان.



هذا وأذن قاضي التحقيق المتعهد بالاحتفاظ به من أجل "القتل العمد" والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية.