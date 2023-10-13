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المروج : ينفذ 15 عملية براكاج لسائقي سيارات الأجرة "تاكسي" بالسكاكين !!

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 12:54 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تمكن أمس اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالمروجات من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير محل 4 مناشير تفتيش نفذ اكثر من 15 عملية براكاج لسواق التاكسي الفردي.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر تعمّد أحد المنحرفين بجهة المروجات ارتكاب عدد من عمليات السلّب لسائقي سيارات الأجرة تاكسي تحت طائلة التهديد باستعمال آلات حادة.

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بانطلاق الابحاث من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمروجات، بإجراء جملة من التحريات الميدانية أمكن التعريف بهوية المظنون فيه ومحل إقامته بجهة المروج الرابع، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزل المعني والقبض عليه وحجز سكينين كان يستعملهما العنصر الاجرامي في عمليات السلب المذكورة.

بالتحرّي معه بعد أن تبين وأنه محل 4 مناشير تفتيش من أجل "السرقة والإضرار بملك الغير" اعترف بارتكابه للعديد من عمليات السلب لسائقي سيارات الأجرة تاكسي بصفة خاصة أين حضر إلى مقر الفرقة عدد 15 متضرر أكّدوا تعرّضهم لعمليّة براكاج من قبل ذي الشبهة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.


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