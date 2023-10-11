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الإطاحة بعنصر إجرامي خطير محل 21 منشور تفتيش وحجز كمية من مخدر الكوكايين..

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 11:16 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكن أمس أعوان دورية تابعة لمركز الأمن الوطني بحمام سوسة من الإطاحة بنفر مصنف خطير محل 21 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "بيع الخمر خلسة، السرقة، انتحال صفة، مخالفة قانون الطرقات، الاعتداء بالعنف، السلب باستعمال العنف، إحداث الهرج..."، وبطاقتي جلب من أجل "بيع الخمر خلسة"، كما عُثر بحوزته على كمية من مادة الكوكايين.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "مسك واستهلاك مادة مخدرة" وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه ومواصلة الأبحاث على صعيد فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية.


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