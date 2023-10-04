سفارة أمريكا تُهنئ منجي الباوندي إثر حصوله على جائزة نوبل في الكيمياء

هنّأت السفارة الأمريكيّة في تونس، العالم الأمريكي من أصل تونسي، منجي الباوندي، إثر حصوله رفقة زميليْه لويس بروس وأليكسي إكيموف، على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2023، وذلك لعملهم الرائد في 'اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية' التي يمكن توظيفها في عدة مجالات مثل التكنولوجيا والطب.



ومنحت الجائزة للعلماء الثلاثة، المقيمين في الولايات المتحدّة، والذين يعملون في مجال الجسيمات النانوية، لاكتشافهم وتطويرهم المجال العلمي لما تسمى بـ"النقاط الكمومية"، وهي بلورات نانوية من أشباه الموصلات ذات التطبيقات المتعددة، أو بتعبير البيان الصحفي للأكاديمية: "هي جزيئات نانوية شديدة الصغر بحيث يحدد حجمها خصائصها".





...



وتُستخدم الجسيمات النانوية والنقاط الكمومية في مصابيح الليد وشاشات التلفزيون ويمكن استخدامها أيضا لتوجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية.

أخبار ذات صلة: باحث من أصل تونسي يفوز بجائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023...

يذكر أن منجي الباوندي تونسي ولد بباريس سنة 1961 وهو يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية وأبوه محمد صالح الباوندي درس بالمعهد الصادقي بالعاصمة وأستاذ رياضيات.



هاجر منجي الباوندي منذ طفولته مع عائلته بعد إقامة بفرنسا ثم تونس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتكون بأبرز الجامعات بها كهافارد وجامعة شيكاغو.



بعد فترة تدريس بالجامعات وسع منجي الباوندي مجالات أبحاثه وأنشأ مخبره الخاص في النانوكيمياء وأجرى بحوثا متنوعة في مجال اختصاصه توجت بإحرازه هذا العام جائزة نوبل للكيمياء.

وتُستخدم الجسيمات النانوية والنقاط الكمومية في مصابيح الليد وشاشات التلفزيون ويمكن استخدامها أيضا لتوجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية.يذكر أن منجي الباوندي تونسي ولد بباريس سنة 1961 وهو يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية وأبوه محمد صالح الباوندي درس بالمعهد الصادقي بالعاصمة وأستاذ رياضيات.هاجر منجي الباوندي منذ طفولته مع عائلته بعد إقامة بفرنسا ثم تونس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتكون بأبرز الجامعات بها كهافارد وجامعة شيكاغو.بعد فترة تدريس بالجامعات وسع منجي الباوندي مجالات أبحاثه وأنشأ مخبره الخاص في النانوكيمياء وأجرى بحوثا متنوعة في مجال اختصاصه توجت بإحرازه هذا العام جائزة نوبل للكيمياء.