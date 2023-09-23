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محطة القطار مقرين: محاصرة 5 عناصر اجرامية خطيرة

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 11:02 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تمكن امس اعوان الفرقة 7 إثى حملة أمنية داخل قطار الضاحية الجنوبية تونس حمام الأنف و محطة الأرتال مقرين الرياض للتصدي لظاهرة السلب من إيقاف 5 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد، القذف العلني، السرقة.
وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.


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