محطة القطار مقرين: محاصرة 5 عناصر اجرامية خطيرة

تمكن امس اعوان الفرقة 7 إثى حملة أمنية داخل قطار الضاحية الجنوبية تونس حمام الأنف و محطة الأرتال مقرين الرياض للتصدي لظاهرة السلب من إيقاف 5 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد، القذف العلني، السرقة.وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.