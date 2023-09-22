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فيديو... رونالدو يسجل هدفا مثيرا للجدل في شباك الأهلي السعودي

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 21:16 قراءة: 0 د, 31 ث
      
سجل نادي النصر السعودي الهدف الرابع أمام منافسه الأهلي، خلال المباراة الجارية بينهما حاليًا ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.
ويلتقي الأهلي مع النصر، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.
ونجح رونالدو في استغلال تمريرة من تاليسكا ليراوغ دفاعات الأهلي ويسجل من تصويبة من خارج منطقة الـ18 على يسار الحارس السنغالي إدواردو ميندي في الدقيقة 52، لتصبح النتيجة 4-2 للنصر.

...

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويمتلك 15 نقطة، بينما يأتي النصر في المرتبة السادسة، وفي جعبته 12 نقطة.




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