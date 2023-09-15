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الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية "يكشف حصيلة تدخلات فريق الإنقاذ التونسي في درنة يوم امس الخميس

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 09:15 قراءة: 0 د, 54 ث
      
افاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة في تصريح لباب نات اليوم الجمعة15 سبتمبر 2023 ان الفريق التونسي الذي حل بمدينة درنة منذ يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 قام بتركيز مستشفى ميداني بالتنسيق مع الهلال الاحمر التونسي وقد قام بتاريخ امس الخميس 14 سبتمبر 2023 بإسعاف 4عناصر من الشرطة واسعاف 13 من الجيش كما تم اسعاف 5 مواطنين وانتشال 9 جثث.

وأشار تريعة ان حصيلة تدخلات فريق الإنقاذ التونسي بمدينة درنة بليبيا منذ حلوله تمثلت في إنقاذ رجل محاصر تحت الأنقاض وقد استغرقت عملية إنقاذه ساعة ونصف ،كما تم اسعاف عدد من المواطنين الذين كانوا يحملون إصابات وجروح... بالإضافة الى معاينة 45 منزل وشفط المياه من 22 محل سكني بمدينة درنة الليبية.
واكد تريعة انه تم انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض.
...


وكان الهلال الأحمر الليبي، أفاد الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، إثر العاصفة "دانيال" إلى 11300 قتيل، في وقت تستمر جهود إنقاذ العالقين في المدينة المنكوبة.
وقال صرح مرعي الدرسي، الأمين العام للهلال الأحمر الليبي إن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود في درنة حتى الآن، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتد برس .


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