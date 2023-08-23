في تصرف غير لائق... نبيهة كراولي ترفض هدية رمزية في مهرجان مكثر

وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " نبيهة كروالي ماضيها الغنائي الثري افضل من حاضرها الفقير...ومع ذلك برمجوها في بعض المهرجانات لتكرر قديمها وتجتر ماضيها بدون جديد يُذكر...وقديمها المتوهج نجح أكثر من جديدها الخامد...والجمهور يستدرجه الحنين إلى حفلاتها...ولكنها بمزاجيتها المزعجة تجاوزت أخلاقيات التواصل مع الجمهور وعبثت بمكانتها في مهرجان ماكتاريس في مكثر...حيث حاولت هيئة المهرجان تكريمها في آخر الحفل بهدية رمزية متواضعة قيمتها في معانيها...فرفضت قبولها وقللت من قيمتها وحاولت رميها أمام دهشة الجمهور وانصرفت بعنهجية ورعونة...وتركت الجميع مصدومين ومستائين !!!