في تصرف غير لائق... نبيهة كراولي ترفض هدية رمزية في مهرجان مكثر

كشف الإعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الفنانة نبيهة كراولي رفضت هدية رمزية في مهرجان مكثر بعد ان حاولت ادارة المهرجان تكريمها.
وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " نبيهة كروالي ماضيها الغنائي الثري افضل من حاضرها الفقير...ومع ذلك برمجوها في بعض المهرجانات لتكرر قديمها وتجتر ماضيها بدون جديد يُذكر...وقديمها المتوهج نجح أكثر من جديدها الخامد...والجمهور يستدرجه الحنين إلى حفلاتها...ولكنها بمزاجيتها المزعجة تجاوزت أخلاقيات التواصل مع الجمهور وعبثت بمكانتها في مهرجان ماكتاريس في مكثر...حيث حاولت هيئة المهرجان تكريمها في آخر الحفل بهدية رمزية متواضعة قيمتها في معانيها...فرفضت قبولها وقللت من قيمتها وحاولت رميها أمام دهشة الجمهور وانصرفت بعنهجية ورعونة...وتركت الجميع مصدومين ومستائين !!!
وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " نبيهة كروالي ماضيها الغنائي الثري افضل من حاضرها الفقير...ومع ذلك برمجوها في بعض المهرجانات لتكرر قديمها وتجتر ماضيها بدون جديد يُذكر...وقديمها المتوهج نجح أكثر من جديدها الخامد...والجمهور يستدرجه الحنين إلى حفلاتها...ولكنها بمزاجيتها المزعجة تجاوزت أخلاقيات التواصل مع الجمهور وعبثت بمكانتها في مهرجان ماكتاريس في مكثر...حيث حاولت هيئة المهرجان تكريمها في آخر الحفل بهدية رمزية متواضعة قيمتها في معانيها...فرفضت قبولها وقللت من قيمتها وحاولت رميها أمام دهشة الجمهور وانصرفت بعنهجية ورعونة...وتركت الجميع مصدومين ومستائين !!!
عيب يا نبيهة كراولي...من انت حتى تهيني مهرجان مكثر وتتكبرين عليه وتستخفين بجمهوره !؟؟...أنت إبنة جنوب الكرامة والمفروض أن تسمعي عن كبرياء أولاد عيار وتاريخهم مع الكرامة !؟؟...اعتذري للمهرجان وجمهوره وتعلمي النبل والتواضع والرفعة من جارك في الجنوب رؤوف ماهر الذي مر من هناك قبلك...وفرض الاحترام والمحبة أينما مرّ...!!!
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