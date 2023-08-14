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الجبل الأحمر :شاب يزهق روحه بالطعنات بسكين

Photo archives/ صورة توضيحية
Publié le Lundi 14 Août 2023 - 13:07 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تعهد أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران اول امس بفتح بحث اثر العثور على جثة شاب مطعونة.
وبإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.
ووفق ما توفر من معطيات فقد انتجت الأبحاث والتحريات الأمنية ان الشاب اقدم على ازهاق روحه طعنا بسكين كبير الحجم حيث قام بقطع شرايين يديه الى ان نزف ونفذ من الدماء.


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